Р. Рац: Зозуля? Между поддержкой стране и нацизмом есть большая разница

Бывший защитник донецкого «Шахтёра» Рэзван Рац, теперь играющий за «Райо Вальекано», выступил в защиту нападающего «Бетиса» Романа Зозули. Переход украинского футболиста на правах аренды в «Райо Вальекано» сорвался из-за протеста болельщиков этого клуба, обвинявших Зозулю в нацистских взглядах.
«Я много раз играл против Зозули. Для меня это хороший футболист, достойно выполняющий свою работу. Мне самому хотелось бы видеть в своей команде любого игрока, который был бы ей полезен. Я 10 лет жил на Украине. И должен сказать, что между поддержкой, оказываемой стране, и нацизмом есть большая разница», — приводит слова Раца Cadena Ser.