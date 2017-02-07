Вестстрём: думаю, что «Реал» из-за Исака не даст АИК бесплатные билеты на матчи

Спортивный директор шведского клуба АИК Бьёрн Вестстрём прокомментировал переход нападающего Александера Исака в дортмундскую «Боруссию». В услугах 17-летнего футболиста, которого многие считают новым Златаном Ибрагимовичем, был заинтересован и мадридский «Реал», однако он предпочёл испанскому гранду немецкий клуб, исходя из соображений игровой практики.
«Реал» узнал о переходе Исака в «Боруссию» из СМИ. И с тех пор как Исак перешёл в «Боруссию», мы с «Реалом» больше не контактировали. Думаю, что в будущем «Реал» из-за Исака не даст АИК бесплатные билеты на матчи», — сказал Вестстрём в интервью шведскому телевидению.
Исак подписал контракт с «Боруссией» до лета 2019 года, однако клуб имеет право продлить соглашение.