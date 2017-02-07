Эффенберг уверен, что «Вольфсбург» может победить «Баварию» в Кубке Германии

Бывший полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг поделился ожиданиями от предстоящего матча мюнхенцев с «Вольфсбургом». Эти команды встретятся друг с другом в 1/8 финала розыгрыша Кубка Германии.
«Бавария» перед сезоном получила хорошее подкрепление, однако игрокам не хватает взаимопонимания с одного взгляда. Два года назад «Вольфсбург» выиграл этот турнир, преследовал «Баварию» и завоевал право на участие в Лиге чемпионов. Для победы над «Баварией» игроки «Вольфсбурга» должны прессинговать соперника на его половине поля и разрушать его созидательную игру. Сейчас таким образом можно ставить «Баварию» в сложное положение», — цитирует Эффенберга tz.
С «Вольфсбургом» мюнхенцы встретятся сегодня, 7 февраля, на своём поле.