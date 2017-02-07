«Барселона» нацелилась на полузащитника «Монако» Силву

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Бернарду Силве, сообщает Mundo Deportivo. Согласно информации источника, спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес присутствовал на матче между монегасками и «Ниццей» (3:0), который состоялся в 23-м туре чемпионата Франции.
«Барселона», в частности, будет проявлять активность в попытках приобрести 23-летнего португальского футболиста, если полузащитник сине-гранатовых Арда Туран решит сменить клубную прописку.
В чемпионате Франции Силва принял участие в 22 матчах, став автором 5 голов и стольких же результативных передач.