Анчелотти требует от «Баварии» более компактной игры и вспоминает Гвардиолу

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что команде необходимо улучшить свою игру. В связи с этим итальянский специалист вспомнил бывшего наставника команды Хосепа Гвардиолу, возглавляющего ныне «Манчестер Сити».
«Мои футболисты поняли, что должны действовать на поле компактнее. При Гвардиоле команда демонстрировала очень компактную игру. Правда, иногда мы всё-таки показывали такую игру», — приводит слова Анчелотти Bild.
По итогам 19 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 46 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.