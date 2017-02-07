Бабаев опроверг слухи о заинтересованности ЦСКА в переходе Зегелара

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг слухи, согласно которым московский клуб претендует на защитника лиссабонского «Спортинга» Марвина Зегелара и готов заплатить за 26-летнего голландца € 5 млн.
«Данная информация не соответствует действительности, это очередной слух. Что касается позиций, то трансферное окно будет открыто еще больше двух недель, поэтому работа будет вестись. Но сказать что-то конкретное достаточно проблематично.
Как известно, основная задача для ЦСКА была найти нападающего, мы ее решили. Время покажет насколько успешно. По всем остальным позициям ничего нельзя исключать, но и какой-то конкретики на данный момент нет», — цитирует Бабаева «Спорт FM».
Голландец выступает за «Спортинг» с 2016 года. В составе лиссабонской команды Зегелар в общей сложности сыграл в 32 матчах, забил 1 гол, сделал 3 голевых паса и получил 13 жёлтых карточек.