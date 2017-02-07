«Манчестер Сити» оценивает Агуэро в £ 80 млн

«ПСЖ» готовит предложение о трансфере форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, утверждает издание The Times. При этом «горожане» не намерены продавать игрока меньше чем за £ 80 млн (около € 93 млн).
Агуэро потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити» после перехода 19-летнего бразильского форварда Габриэла Жезуса. Контракт, связывающий аргентинского футболиста с английским клубом, рассчитан до лета 2019 года.
В текущем сезоне чемпионата Англии Агуэро провёл 18 матчей, в которых забил 11 голов.