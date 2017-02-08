Мотта: кто знает, может «ПСЖ» дойдёт до финала ЛЧ и поборется за трофей

Полузащитник «ПСЖ» Тьяго Мотта рассказал об амбициях клуба в Лиге чемпионов.
«С тех пор как я здесь появился, команда продолжает прогрессировать. Мы заработали определённую репутацию в Лиге чемпионов, всегда понимая, что легко в этом турнире не бывает. Однако знаем, что этого недостаточно, потому что „ПСЖ“ — большой клуб, который хотел бы выглядеть в Лиге чемпионов ещё немного лучше. Это непросто, потому что приходится соперничать с такими командами, как „Атлетико“, „Реал“, „Бавария“…
До недавнего времени нам было тяжело противостоять таким клубам. Но в этом сезоне мы стараемся сделать немного больше, чем делали раньше, когда доходили до 1/4 финала. Надеюсь, что в этом году мы сможем больше. Кто знает, быть может, дойдём до финала и поборемся за трофей», — цитирует Мотту официальный сайт УЕФА.
В 1/8 финала соперником парижан будет «Барселона».