Сватковский: знания Писарева помогут вернуть футбол в Нижний Новгород

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский прокомментировал назначение Николая Писарева на пост главного тренера «Олимпийца».
«Николай Писарев — известный футболист и тренер с большим опытом работы в молодёжной сборной России и РФС. Его знания помогут решить главную задачу: вернуть в Нижний Новгород большой футбол и болельщиков на трибуны. «Олимпиец» должен развиваться и выйти на высокий уровень, когда в Нижегородской области будет готова вся инфраструктура, строящаяся в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года», — цитирует Сватковского официальный сайт клуба.