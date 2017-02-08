Лам объяснил, почему решил завершить карьеру

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам прокомментировал своё решение завершить профессиональную карьеру. Экс-футболист сборной Германии решил по окончании текущего сезона повесить бутсы на гвоздь, а предложение руководства «Баварии» затем стать спортивным директором клуба отклонил.
«Я сообщил представителям клуба, что завершаю карьеру. Мой подход к делу предполагает максимальную отдачу на каждой тренировке и в матчах. До конца сезона я выдержу это, но не смогу делать то же самое потом. Потому и решил уйти из большого футбола. Что же касается поста спортивного директора, то у меня с руководством «Баварии» были конструктивные беседы. Однако я решил, что этот момент ещё не настал. Было ясно, что я не смогу сразу же начать работать на этом посту, мне нужна пауза», — цитирует Лама Bild.
Действующий контракт Лама с немецким грандом рассчитан до лета 2018 года.