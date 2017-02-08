Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шнейдерлен: «Эвертону» по силам догнать «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»

8 февраля 2017, среда. 16:35. Футбол
Полузащитник «Эвертона» Морган Шнейдерлен считает, что его новой команде по силам догнать оторвавшиеся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» и завоевать право участвовать в еврокубках.

«Мы хотим завершить сезон как можно выше и догнать команды, которые находятся впереди нас. «Ливерпуль» — 6 очков, «МЮ» — 5? Так почему бы нам не догнать их? Команда на ходу. Если продолжим в том же духе, у нас всё получится. Очень хотим подарить нашим фанатам Лигу Европы в следующем сезоне», — цитирует Шнейдерлена Sky Sports.

«Эвертон» не проигрывает в АПЛ на протяжении семи матчей и занимает в чемпионате седьмое место.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Манчестер Юнайтед ФК Эвертон Морган Шнейдерлен
Новости. Футбол
8 февраля 2017, среда
17:13 Руни готов помочь «Манчестер Юнайтед» в матче с «Уотфордом»
17:05 Селюк: у Каборе с Галицким идиллия
16:58 Сборная России U21 в марте проведёт товарищеские матчи против Румынии и Норвегии
16:57 У «Терека» нет предложений по О. Иванову, клуб намерен продлить с ним контракт
16:35 Шнейдерлен: «Эвертону» по силам догнать «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»
16:35 Судья Федотов из-за травмы не смог сдать норматив по физподготовке в Анталии
16:33 Алханов: разговоры о переименовании ФК «Терек» в ФК «Ахмат» были
16:27 Балашов: Луценко в тульском «Арсенале» точно не будет, по Фримпонгу новостей нет
16:11 «Реал» вновь проявляет интерес к де Хеа и готов заплатить € 65 млн
16:10 Мутко: Бородюк в РФС? Такое приглашение требует достойной заработной платы
16:04 ESPN: игра Каборе заставляет задуматься, почему он ещё в «Краснодаре»
16:02 Мутко: хочу, чтобы РФС твёрдо стоял на ногах и закрыл все свои долги
15:57 Симонян: Кот-д’Ивуар — одна из лучших сборных континента
15:43 Мутко: у Кот-д’Ивуара отличный подбор игроков, для России это серьёзный спарринг
15:39 Антонов: хочу отойти от шока после просмотра в «Анжи»
15:32 Кержаков: Месси или Аршавин? Конечно, Аршавин!
15:25 Слуцкий признался, что приехал в стан ЦСКА, чтобы «проставиться»
15:24 Неста: надеюсь, новые владельцы «Милана» будут помнить о традициях клуба
15:16 Семшов: сейчас у тульского «Арсенала» только одна цель
15:04 Сборные России и Кот-д’Ивуара сыграют товарищеский матч 24 марта в Краснодаре
14:59 Президент «Атлетико»: Гризманн в «МЮ»? Это маленькая команда
14:52 Президент Ла Лиги встретился с послом Украины в Испании по ситуации с Зозулей
14:45 Ломбертс: с русскими не так легко вести переговоры
14:32 Красич: скорее всего, я останусь в «Лехии» на год, может быть, на два
14:15 Суд обязал «Ростов» погасить долг по арендной плате в размере 150 тыс. рублей
14:05 Шустер советует Гётце покинуть «Боруссию» Д
14:04 Руководство «Фенербахче» хочет продлить контракт с Адвокатом
13:50 Кадыров: Уциева заслуженно считают одним из лучших защитников страны
13:49 Алейкс Видаль праздновал успех «Барселоны» неприличным жестом в адрес Симеоне
13:35 «Зенит» отказался приобрести полузащитника «Ростова» Нобоа
13:26 «Бавария» заинтересовалась Феррейрой-Карраско в качестве замены Дугласу Косте
13:25 Макаллистер: Клопп является победителем, он доказал это на деле
13:20 Бойл: если бы ставил церемонию открытия ЧМ-2018, делал бы это на Байкале
13:10 Вагнер Лав: если Гинер позовёт в ЦСКА, я вернусь тут же без промедления
13:06 Экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» Домингес хочет вернуться в «Ривер Плейт»
13:04 Кутепов: второй сбор у «Спартака» потяжелее, до постели добираемся, как убитые
12:54 Черчесов посетил тренировку «Рубина» в Испании
12:53 СМИ сообщили, что лучший друг Роналду приговорён к двум годам тюрьмы
12:47 «Бавария» не позволит Тильману перейти в «Барселону» или в «Реал»
12:32 Скилаччи: «Наполи» должен сыграть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» без страха
12:15 Вице-губернатор: «Лучу» нужен партнёр с ежегодными вложениями 150-200 млн рублей
12:10 Хёнесс не исключает, что информация о завершении карьеры Лама – спекуляция
12:02 Мхитарян: если бы я думал о деньгах, то перешёл не в «Боруссию», а в «Анжи»
11:52 «Луч-Энергия»: край выделил 150 млн рублей, но денег на выплату долгов не хватит
11:50 Шолль: Лам на одном уровне с Беккенбауэром, Мюллером и Маттеусом
Все новости RSS
Кто будет основным нападающим "Спартака" весной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+