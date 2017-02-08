Шнейдерлен: «Эвертону» по силам догнать «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Эвертона» Морган Шнейдерлен считает, что его новой команде по силам догнать оторвавшиеся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» и завоевать право участвовать в еврокубках.
«Мы хотим завершить сезон как можно выше и догнать команды, которые находятся впереди нас. «Ливерпуль» — 6 очков, «МЮ» — 5? Так почему бы нам не догнать их? Команда на ходу. Если продолжим в том же духе, у нас всё получится. Очень хотим подарить нашим фанатам Лигу Европы в следующем сезоне», — цитирует Шнейдерлена Sky Sports.
«Эвертон» не проигрывает в АПЛ на протяжении семи матчей и занимает в чемпионате седьмое место.