Селюк: у Каборе с Галицким идиллия

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, сообщил, что футболист сборной Буркина-Фасо полностью доволен своим положением в краснодарском клубе, владельцем которого является Сергей Галицкий. Ранее авторитетное издание ESPN подготовило материал, в котором в числе прочего отметило, что игра Каборе заставляет задуматься, почему он ещё в «Краснодаре».
«Безусловно, у Каборе были, есть и будут варианты продолжения карьеры во многих странах. Но он полностью доволен „Краснодаром“ и своим положением в команде. Галицкий тоже доволен игроком. У Каборе с Галицким идиллия.
В „Краснодаре“ всё делается чётко, точно и согласно контракту. Нет никаких проблем, у Галицкого всё выстроено правильно. Игра Каборе очень важна для „Краснодара“. Каборе всё устраивает в „Краснодаре“, а „Краснодар“ устраивает Каборе. Дай бог им вместе существовать долгие годы.
Я рад, что Шарль в составе сборной Буркина-Фасо завоевал бронзовые медали Кубка Африки. Обидно, что в полуфинале они уступили по пенальти команде Египта. Считаю, что сборная Буркина-Фасо могла выиграть Кубок Африки. Половина этой команды — мои футболисты. Кстати, и Джафар в марте будет вызываться в основную сборную.
Могу сказать, что в своё время предлагал „Краснодару“ центрального защитника сборной Буркина-Фасо Бакари Коне. Он мог перейти в краснодарскую команду в качестве свободного агента, но, видимо, не подошёл. Сейчас Коне в „Малаге“, а до этого был в „Лионе“», — сказал Селюк в интервью «Чемпионату».