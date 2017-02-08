Кавани: «Наполи» настолько силён, что не нуждается во мне

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани ответил на вопрос, может ли он в будущем вернуться в «Наполи».
«Смотрю матчи „Наполи“, когда сам не играю. Мне очень нравится футбол этой команды. Я счастлив в „ПСЖ“, хотя никогда не знаешь, что тебя ждёт дальше. Однако нынешний „Наполи“ настолько силён, что не нуждается во мне», — приводит слова Кавани Corriere del Mezzogiorno.
Эдинсон перешёл из «Наполи» в «ПСЖ» в 2013 году примерно за € 65 млн. В текущем сезоне Лиги 1 29-летний уругваец провёл 22 матча, забив 23 гола.