Таски: не ушёл из «Спартака», поскольку рассчитываю стать чемпионом

Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал, почему остался в московском клубе, и отметил, что готов на многое ради победы в РФПЛ в составе красно-белых.
«Зимой запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, всё замечательно. А главное — не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со „Спартаком“ чемпионом. Если нам это удастся, готов пойти с Боккетти наперегонки! Он – к себе в Италию, я – к себе в Германию. Заодно и посмотрим, кто быстрее пешком. Чего только ни сделаешь, если наша общая мечта сбудется.
В конце сезона истекает мой контракт, но в нём есть опция продления. Легко могу представить себя в «Спартаке» и в дальнейшем, с удовольствием вступлю в переговоры. Но всё будет ясно по ходу второго круга. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Таски в интервью «Спорт-экспрессу».
«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков.