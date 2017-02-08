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175 лет назад 2016
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Таски: не ушёл из «Спартака», поскольку рассчитываю стать чемпионом

8 февраля 2017, среда. 21:07. Футбол
Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал, почему остался в московском клубе, и отметил, что готов на многое ради победы в РФПЛ в составе красно-белых.

«Зимой запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, всё замечательно. А главное — не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со „Спартаком“ чемпионом. Если нам это удастся, готов пойти с Боккетти наперегонки! Он – к себе в Италию, я – к себе в Германию. Заодно и посмотрим, кто быстрее пешком. Чего только ни сделаешь, если наша общая мечта сбудется.

В конце сезона истекает мой контракт, но в нём есть опция продления. Легко могу представить себя в «Спартаке» и в дальнейшем, с удовольствием вступлю в переговоры. Но всё будет ясно по ходу второго круга. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Таски в интервью «Спорт-экспрессу».

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков.
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Сердар Таски
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