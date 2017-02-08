Маротта: «Интеру» надо смириться с поражением «Ювентусу», а не искать оправданий

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал недовольство «Интера» работой арбитра Николы Риццоли в матче 23-го тура чемпионата Италии (0:1). Туринская команда одержала победу со счётом 1:0, а главный судья в конце встречи удалил хорватского полузащитника миланской команды Ивана Перишича за разговоры.
«Интер» считает, что судья был на стороне «Ювентуса»? Я немного смущён тем фактом, что приходится отвечать на вопрос о спорах со стороны «Интера». Не думаю, что он после такого хорошего матча принялись анализировать спорные моменты. После неудачи нужно смириться с поражением, а не искать оправданий. Я мог бы привести много примеров, когда судьи были на стороне наших соперников, но это было бы неуместно», — цитирует Маротту Mediaset Premium.