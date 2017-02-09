Монтелла: победа вдевятером над «Болоньей» значит больше, чем просто 3 очка

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал победу команды в матче 18-го тура Серии А с «Болоньей». Россонери большую часть второго тайма играли вдевятером, но выиграли благодаря голу Марио Пашалича на 89-й минуте.
«Сложно сдержать эмоции после такой игры. Это потрясающая победа, которая значит больше, чем просто три очка. Она доказывает, что у команды есть душа.
Нам понадобилось показать всю свою силу и выдержку, чтобы добиться победы. В ходе сезона команда переживает подъёмы и спады, но главной нашей проблемой были травмы и глупые поражения.
В перерыве матча с „Болоньей“ я сказал ребятам, что эта игра должна стать поворотным моментом для нас. Я видел, как команды выигрывали вдесятером, но победа девяти человек — это ещё более необычно», — сказал Монтелла в эфире Sky Sport Italia.