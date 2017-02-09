Тухель: «Боруссии» не хватает завершающего удара

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Кубка Германии. В матче 1/8 финала турнира дортмундцы на своём поле обыграли берлинскую «Герту». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались хозяева — 3:2.
«Я не рассчитывал на то, что у «Боруссии» будет столько голевых моментов в этой игре. Однако «Боруссии» не хватает завершающего удара, чтобы решать исход матчей в свою пользу. А в серии пенальти шансы соперников на успех равны. Но замечу, что «Боруссия» вполне заслужила выход в четвертьфинал», — цитирует Тухеля интернет-портал Goal.