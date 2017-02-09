Кан считает, что Лам был прав, отказавшись от поста спортивного директора

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал решение капитана команды Филиппа Лама о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Руководство «Баварии» предложило Ламу пост спортивного директора клуба, однако предложение было отклонено.
«Лам принял правильное решение. Нужно сначала соблюдать дистанцию, набраться нового опыта, а потом вернуться», — написал Кан на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Действующий контракт Лама с немецким грандом рассчитан до лета 2018 года. Футболист обосновывает своё решение тем, что в следующем сезоне уже не сможет показывать игру надлежащего уровня.