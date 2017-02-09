«Бавария» нацелилась на Эберля в качестве спортивного директора

Руководство мюнхенской «Баварии» усилило поиски спортивного директора клуба после того, как капитан команды Филипп Лам отклонил соответствующее предложение, сообщает интернет-издание Sport1.
Согласно информации источника, главным претендентом на этот пост в немецком гранде считается спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль. В первую очередь этому специалисту отдаёт предпочтение президент «Баварии» Ули Хёнесс. Последний в следующем сезоне обязательно хочет иметь спортивного директора. Этот пост в «Баварии» остаётся вакантным с тех пор, как его покинул Маттиас Заммер.
В качестве футболиста Эберль защищал цвета «Баварии» с 1991 по 1994 год. За «Боруссию» М он играл с 1999 по 2005 год.