Кркич: Гвардиола? В «Барселоне» моим лучшим тренером был Райкард

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, перешедший на правах аренды в «Майнц», поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Последнего Кркич знает не понаслышке, поскольку работал под его руководством в «Барселоне». Не позабыл Кркич и экс-наставника сине-гранатовых Франка Райкарда.
«Гвардиола? Его работа со своими подопечными очень интенсивна. Однако другие специалисты в других странах работают так же со своими командами. В «Барселоне» моим лучшим тренером был Райкард», — приводит слова Кркича Bild.
Цвета «Барселона» Крикич защищал с 2006 по 2011 год и с 2013 по 2014 год. Он играл и за такие команды, как «Рома», «Милан» и «Аякс». Каталонский клуб Кркич покинул в поисках игровой практики.