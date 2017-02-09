Наставник сборной Аргентины Бауса встретился с Месси и Маскерано

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса встретился с нападающим своей команды Лионелем Месси и защитником Хавьером Маскерано, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Бауса воспользовался тем, что приехал в Испанию и присутствовал на ответном матче полуфинала Кубка страны между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» (1:1). После игры он пообщался с Месси и Маскерано, желая получить информацию о психологическом состоянии футболистов. Были обсуждены и предстоящие матчи альбиселесте в отборочном турнире чемпионата мира.
По итогам 12 туров отборочного турнира мундиаля аргентинская сборная набрала 19 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.