Форвард «Брюгге» Искьердо признан лучшим игроком Бельгии в 2016 году

Нападающий «Брюгге» Хосе Искьердо был признан лучшим игроком Бельгии в 2016 году. Опрос проводил бельгийский портал HLN. 24-летнему колумбийскому футболисту, который набрал 268 очков, была вручена «Золотая бутса».
Второе место занял экс-форвард киевского «Динамо» Лукаш Теодорчик, который ныне играет за «Андерлехт». Поляк набрал 183 очка, но на церемонию не явился. Третье место занял полузащитник «Брюгге» Руд Вормер — 86 баллов.
«Хочу сказать спасибо всей команде, ведь в одиночку я бы ничего не добился. Моя футбольная семья придаёт мне много уверенности. В ответ на это я стараюсь показывать свой лучший футбол», — сказал Искьердо.
Тренером года был признан наставник «Брюгге» Мишель Прюдом. Лучшим бельгийским футболистом, который играет за рубежом, стал Кевин Де Брёйне.