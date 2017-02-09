Саркисов: Тихонов чётко представляет себе, какой хочет видеть игру «Енисея»

Нападающий «Енисея» Артур Саркисов рассказал, как проходит адаптация в красноярской команде, а также поведал о впечатлениях от работы с главным тренером клуба Андреем Тихоновым.
«Как говорится, всё идёт по плану, никаких проблем нет. Совсем скоро мы будем участвовать в Кубке ФНЛ. Всё идет своим чередом. Представители клуба были заинтересованы в моих услугах, а у меня было и есть огромное желание помочь „Енисею“ решить поставленные задачи. Предложения от других команд тоже были, но решение перейти именно в Красноярск, принял без каких-либо сомнений.
С Андреем Тихоновым познакомиться, конечно, успел. Тяжело выделить что-то одно: это и терпение, и понимание футбола. Он очень чётко представляет себе, какой хочет видеть игру команды, и грамотно доносит это до футболистов. Можно также отметить его спокойствие, уверенность в своих действиях», — цитирует Саркисова Onedivision.