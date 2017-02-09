Спортивный концертно-развлекательный комплекс, в который входит стадион «Динамо», готов более чем на 70%. Об этом сегодня сообщил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.
«Футбольный стадион вместимостью 27 тыс. зрителей будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года. Стадион готов более чем на 70% — завершён монтаж несущих металлоконструкций кровли, ведутся работы по инженерной инфраструктуре.
Уже практически готовы к сдаче в эксплуатацию здания, где разместятся отель Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park и апарт-отель. В завершающую фазу вступили работы в трёх офисных зданиях, одно из которых займёт штаб-квартира общества «Динамо», — цитирует Перегудова агентство городских новостей «Москва».