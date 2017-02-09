Канунников: что хуже – «Спартак» или ЦСКА? Меня же сожрут

Воспитанник «Зенита» Максим Канунников, который ныне выступает за «Рубин», в интервью порталу «Реальное время» ответил на вопрос, кто является для питерцев более серьёзным раздражителем — «Спартак» или ЦСКА.
«Ой, дайте подумать. Если что-то отвечу не так, меня ведь сожрут! Наверное, всё-таки „Спартак“ для „Зенита“, у них всегда такое принципиальное дерби. Просто между ЦСКА и „Зенитом“ все последние годы идёт борьба за чемпионство, и тоже соперничество стало принципиальным», — сказал Канунников.
Максим Канунников покинул «Зенит» в 2013 году, когда на постоянной основе перешёл в «Амкар», а уже оттуда в 2014 году в «Рубин».