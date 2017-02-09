«Арсенал» не заинтересован в Харте и не получал предложений по Уилширу

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, который нынешний сезон на правах аренды проводит в «Торино», не нужен «Арсеналу». Об этом сообщил главный тренер лондонцев Арсен Венгер. Ранее британские СМИ сообщили, что Харт может заменить в «Арсенале» Петра Чеха.
«Нет, мы не заинтересованы в Харте. У меня есть три вратаря мирового класса, и я доволен ими», — цитирует Венгера Mirror.
Также французский специалист отметил, что клуб не получал предложений от «Бормнута» о выкупе контракта Джека Уилшира, который играет за эту команду на правах аренды.