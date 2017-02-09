«Носта» обратится в Палату по разрешению споров РФС по «делу Камышева»

Спортивный юрист и глава Первой футбольной правовой компании «Алетейя» Антон Смирнов, который представляет интересы ФК «Носта», рассказал о действиях РФС в ответ на просьбу разобраться в нюансах перехода футболиста Ильи Камышева из «Чертаново» в «Зенит».
«Денис Рогачёв, советник Виталия Мутко по правовым вопросам, пытался убедить директора школы «Чертаново» Николая Ларина пойти на компромисс. Мы согласовали сумму компенсации, которая бы устроила «Носту». Причём пошли на значительное понижение, но «Чертаново» собиралось выплатить только половину от суммы, на которую согласились мы и которую поддержал РФС. Нас это не устроило.
«Носта» получила резолюцию с подписью Виталия Мутко, что сторонам надо найти компромисс или обратиться в юрисдикционные органы. Сейчас «Носта» взяла небольшую паузу и надеется, что РФС всё же повлияет на «Чертаново». Пока мы готовим обращение в Москомспорт, Москонтроль, Федеральную антимонопольную службу и в Палату по разрешению споров РФС. Нам непонятно, как бюджетная школа может финансировать профессиональный футбол и осуществлять трансферы.
Вдобавок «Чертаново» допустило грубую техническую процедурную ошибку — на момент трансфера Камышева в «Зенит» школа ещё не была утверждена советом лиги и исполкомом РФС в составе участников ПФЛ. Поторопились с переходом буквально на неделю.
В Палату по разрешению споров «Носта» обратится в ближайшее время, до лета тянуть не будем. Если решение Палаты нас не устроит, то в течение 21 дня можно подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны. Это недешёвое удовольствие, но на уровне CAS у нас большие шансы на победу», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.