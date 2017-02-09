«Терек» назвал состав на товарищеский матч с «Вардаром»

Менее часа осталось до начала товарищеского матча между «Тереком» и «Вардаром». Этот поединок станет для грозненцев последним в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Наставник «Терека» Рашид Рахимов определился с футболистами, которые выйдут на поле с первых минут.
«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Пирис, Кузяев, Грозав, Роши, Бериша, Балай.
Матч «Терек» — «Вардар» начнётся в 17:00 мск. «Терек» уже проводил ранее контрольный матч против «Вардара», игра состоялась 22 июня 2015 года в Австрии и завершилась победой грозненской команды со счётом 1:0.