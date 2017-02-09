Уилшир: не знаю, что будет дальше, но мне нужна регулярная игровая практика

Полузащитник Джек Уилшир, арендованный «Борнмутом» у «Арсенала» до конца сезона, дал понять, что может не вернуться в лондонский клуб.
«Я сосредоточен на следующих трёх-четырёх месяцах, а что будет дальше — не знаю. В конце сезона, когда буду размышлять о своём будущем, важным фактором станет регулярная игровая практика. Мне нужно играть, и поэтому я выступаю за „Борнмут“, который предоставил такую возможность», — сказал Уилшир в интервью Sky Sports.
В текущем сезоне чемпионата Англии Джек провёл 21 матч, отметившись 2 голевыми передачами.