Журналист Il Tempo: Сарри действительно встречался с «Ювентусом»

Журналист Il Tempo Алессандро Остини заверил, что его статья о встрече главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри с руководителями «Ювентуса» правдива, несмотря на заявление специалиста о готовности судиться в связи с публикацией лживой информации.
«Я принимаю к сведению опровержение Сарри, но продолжаю настаивать на своём. Хочу подчеркнуть, что это не пренебрежительная статья, и я не пытаюсь что-то у кого-то украсть. Повторюсь, встреча между Сарри и «Ювентусом» была, но, как я уже писал, Маурицио сложно представить на скамейке туринского клуба. Это была лишь ознакомительная встреча, «Ювентус» хотел узнать намерения Сарри, поскольку Массимилиано Аллегри мечтает поработать в Англии и может покинуть пост наставника туринцев», — рассказал Остини в интервью Premium Sport.