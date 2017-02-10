Хуммельс за использование видеоповторов по ходу матча

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс высказался за внедрение в игру технологий. Футболист сборной Германии считает, что использование видеоповторов по ходу матча имеет свои плюсы.
«Некоторые люди считают, что ошибки арбитров также являются частью футбола. Но ведь может же решиться судьба финального матча на 90-й минуте после ошибочного решения судьи. Для меня это не является честным подходом. Получается, что одна ошибка сыграла определяющую роль. Я был бы чрезвычайно доволен, если бы знал, что в случае необходимости можно на экране увидеть, что же произошло на самом деле. На мой взгляд, всё это очень просто», — цитирует Хуммельса интернет-портал Goal.