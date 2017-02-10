Морьентес считает, что главная цель «Реала» — победа в чемпионате Испании

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о главной задаче команды на нынешний сезон, которая должна быть связана исключительно с победой в чемпионате Испании.
«Это интересный сезон, несмотря на то что «Реал» выбыл из розыгрыша Кубка страны. Я думаю, что главной целью «Реала» до старта национального первенства была победа в нём. Полагаю, что главная задача осталась той же. Если также удастся выиграть и Лигу чемпионов, будет ещё лучше. Ведь это турнир, который хотят выиграть все. Но почти пять лет без победы в Примере – результат для «Реала» негативный. Поэтому Примера и является главной задачей», — цитирует Морьентеса Marca.
По итогам 21 тура национального первенства «Реал» с 46 очками единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» на 1 очко. Однако у «сливочных» два матча в запасе. В последний раз команда выигрывала чемпионат Испании в сезоне-2011/12.