Кейн признался, что мечтает стать капитаном «Тоттенхэма» и сборной Англии

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн признался, что очень хочет стать капитаном «шпор», но при этом выразил надежду, что вратарь Уго Льорис продолжит исполнять эти обязанности ещё много лет. Ранее форвард сказал, что не собирается покидать свою команду.
«Я надеюсь, что Уго будет играть за „Тоттенхэм“ ещё долго и останется капитаном. Но если он уйдёт в другой клуб или получит травму, я хотел бы взять на себя обязанности капитана. Я вижу себя лидером и надеюсь, что когда-то я стану капитаном „Тоттенхэма“ и даже сборной Англии», — цитирует Кейна SPN.