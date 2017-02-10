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175 лет назад
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Полузащитник «Тоттенхэма» Алли признан лучшим игроком АПЛ в январе
10 февраля 2017, пятница. 14:50.
Футбол
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур»
Деле Алли
был признан лучшим футболистом английской Премьер-Лиги по итогам января, сообщает официальный «Твиттер» лондонского клуба.
В прошлом месяце 20-летний игрок провёл в чемпионате Англии за «шпор» пять матчей, в которых отметился пятью голами и сделал одну результативную передачу.
После 24 туров «Тоттенхэм» занимает в
турнирной таблице
АПЛ второе место.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Тоттенхэм Хотспур
Деле Алли
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