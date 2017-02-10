Энрике: понимаю позицию «Реала» о проведении финала Кубка Испании на их стадионе

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о ситуации с проведением финала Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу» с участием его команды и «Алавеса».
Ранее президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что его клуб не собирается предоставлять свой стадион для проведения этого матча, сославшись на запланированные на арене ремонтные работы именно в этот период времени.
«Ситуация вокруг проведения финала Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу» меня абсолютно не волнует. Я понимаю позицию каждого клуба в этом вопросе, но мне всё равно», — приводит слова Энрике Marca.
Поединок между «Барселоной» и «Алавесом» пройдёт 27 мая. Ранее испанские СМИ сообщали, что финал Кубка Испании, скорее всего, состоится на арене «Реала».