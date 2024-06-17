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Тен Хаг раскритиковал тренера сборной Англии Саутгейта после матча с Сербией на Евро-2024

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал тренера сборной Англии Гарета Саутгейта после победы в матче с Сербией (1:0) в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Англия играла очень пассивно. Я действительно видел, как они отступали, они заставляли Сербию идти вперёд. Англия повела со счётом 1:0, а затем Саутгейт решает начать играть, сделав свою команду компактной и полагаясь на моменты в оставшиеся минуты игры», — приводит слова тен Хага Sport Bible.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словакией. Обе игры пройдут 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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