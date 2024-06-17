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Вратарь Англии Пикфорд повторил уникальное национальное достижение 24-летней давности

Вратарь Англии Пикфорд повторил уникальное национальное достижение 24-летней давности
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Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Сербии и Англии. Матч завершился победой сборной Англии со счётом 1:0. Таким образом, вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд отметился 10-м «сухим» матчем за национальную команду в рамках чемпионатов Европы и мира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

Таким образом, англичанин повторил рекорд национальной команды по этому показателю, сравнявшись с Питером Шилтоном, который провёл 10-й матч «на ноль» в 1990 году на чемпионате мира в Италии.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.

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