Вратарь Англии Пикфорд повторил уникальное национальное достижение 24-летней давности

Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Сербии и Англии. Матч завершился победой сборной Англии со счётом 1:0. Таким образом, вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд отметился 10-м «сухим» матчем за национальную команду в рамках чемпионатов Европы и мира.

Таким образом, англичанин повторил рекорд национальной команды по этому показателю, сравнявшись с Питером Шилтоном, который провёл 10-й матч «на ноль» в 1990 году на чемпионате мира в Италии.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.

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Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024: