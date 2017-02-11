Конте: жена была недовольна, что я уехал на матч «Ювентус» — «Интер» в выходной

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что его жена Элизабетта была недовольна решением итальянского специалиста посмотреть вживую матч итальянской Серии А между его бывшим клубом, «Ювентусом», и «Интером» во время своего выходного. Встреча прошла 5 февраля в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Когда я сказал жене, что я собираюсь побывать на матче между „Ювентусом“ и „Интером“, она не была в восторге. Она сказала: почему бы тебе не остаться со мной и нашей дочерью? Иногда я пытаюсь объяснить ей, что просмотр матчей других команд — это часть моей работы. Но это бывает не так легко сделать, если я отправляюсь на матч другой команды в свой выходной.
В воскресенье я весь день смотрел футбол: сперва игры с участием клубов из Манчестера, затем Серию А. Моя страсть к футболу велика. А моя жена и её семья никогда не смотрели футбол, прежде чем я появился в их жизни. Например, в воскресенье они отправились кататься на велосипедах», — приводит слова Конте Goal.