Моуринью: переход де Хеа в «Реал»? Не хочу обсуждать различные гипотезы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию об интересе «Реала» к голкиперу Давиду де Хеа.
«Не хочу обсуждать различные гипотезы. Главный факт в том, что Давид – мой игрок. Я им доволен. Знаю, что он доволен мной, больше ничего.
Что касается Флорентино Переса и его правой руки Хосе Анхеля Санчеса, то мы навсегда остались с ними друзьями, большими друзьями. Так что, если по завершении сезона я захочу приобрести их игрока или «Реал» захочет нашего, мы не пойдём в прессу, а обменяемся сообщениями», – цитирует Моуринью Goal.