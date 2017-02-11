Маркиньос: «ПСЖ» должен провести против «Барселоны» матч всей жизни

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи между командами пройдут 14 февраля и 8 марта.
«На следующей неделе мы должны провести матч всей жизни. Противостояние с „Барселоной“ решат детали, так что нам надо быть готовыми на 110 %, мы не можем позволить себе совершать ошибки. У каталонцев есть игроки, которые способны сделать на поле разницу. Мы сделаем всё возможное, чтобы обыграть „Барселону“, — цитирует Маркиньоса интернет-портал Goal.