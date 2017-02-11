Гвардиола: моё мнение о Браво не изменилось — он один из лучших вратарей в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре голкипера Клаудио Браво, который в последних трёх матчах «горожан» оставался в запасе.
«Моё мнение о Клаудио остаётся прежним. Он топ-футболист, топ-вратарь. Браво – один из лучших в мире. Его долгая карьера говорит сама за себя. В Англии футбол более специфический: здесь больше передач с фланга, больше каких-то особенных деталей. Но это не отменяет того факта, что Клаудио – голкипер высочайшего уровня. У меня нет сомнений насчёт этого», — цитирует Гвардиолу The Guardian.