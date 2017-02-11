Ребко: руководство «Луча-Энергии» нашло деньги на билеты, нас отправили домой

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко сообщил, что руководство клуба нашло деньги на авиаперелёт в Россию из Турции, где команда проводила первый зимний сбор. Ранее сообщалось, что у «Луча-Энергии» не оплачены авиабилеты домой и их выселяют из турецкой гостиницы.
«Деньги на билеты нашли, нас отправили домой. 16 февраля уже улетаем на следующий сбор в Турцию, пообещали, что там начнутся выплаты. А если нет… Тогда будем бойкотировать сбор, что нам ещё останется делать?» — сказал Ребко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Второй сбор «Луча-Энергии» должен пройти с 16 февраля по 5 марта в Турции. Ранее стало известно, что база клуба отключена от электроэнергии за неуплату. Из-за финансовых проблем команда может сняться с ФНЛ.