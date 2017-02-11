Хьюз: Пьюлис позвонил Шоукроссу и назвал его неудачником

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз рассказал, что наставник «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис, который ранее работал тренером «гончаров», после победного для «дроздов» матча (1:0) на прошлой неделе в телефонном разговоре назвал капитана «Стока» Райана Шоукросса неудачником.
«Некоторые вещи меня раздражают. Например, то, что тренер «Вест Брома» в понедельник утром после матча позвонил Райану и назвал его неудачником. Мне не нравятся такие вещи. Пьюлис оставил Шоукроссу голосовое сообщение. Я его не слышал, однако Райан был не очень рад и хотел перезвонить, но не дождался ответа», — цитирует Хьюза Goal.