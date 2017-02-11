Форвард «Краснодара» Ари может продолжить карьеру в чемпионате Китая

Нападающий «Краснодара» Ари может перейти в клуб из чемпионата Китая, сообщает «Р-Спорт». По информации источника, клуб «Хэнань Цзянье» ведёт переговоры с российским клубом о переходе 31-летнего бразильского футболиста.
«Китайский клуб «Хэнань Цзянье» заинтересован в приобретении Ари, сейчас начались переговоры между клубами», — сообщил источник.
Ари перешёл в «Краснодар» из «Спартака» летом 2013 года. В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги на его счету четыре гола и три голевые передачи в 11 встречах.