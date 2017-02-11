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Тренер «Халла»: Клаттенбург извинился за то, что не увидел игру рукой у Алексиса

11 февраля 2017, суббота. 18:13. Футбол
Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва поделился впечатлениями от поражения в матче 25-го тура АПЛ с «Арсеналом». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:0.

На 34-й минуте мяч после прострельной передачи с левого фланга достался защитнику, тот в падении пытался его выбить, но мяч угодил в руку Алексису Санчесу и залетел в ворота. Судья Марк Клаттенбург засчитал взятие ворот.

«Главное, результат. Во второй половине команда действовала хорошо: мы вели игру и доставили „Арсеналу“ много хлопот. Они начали игру лучше, но забили по гандбольным правилам. Мы не заслужили такого результата.

Перед началом второго тайма судья извинился, что не увидел игру рукой. Тот эпизод изменил ход игры, но я не хочу об этом говорить. Мы могли сыграть лучше», — сказал Силва в эфире BBC Sport.

Посмотреть видео эпизода можно здесь.
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Халл Сити Алексис Санчес Марк Клаттенбург Марку Силва Футбольное судейство
Новости. Футбол
11 февраля 2017, суббота
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