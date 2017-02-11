Пюэль: Габбьядини делает именно то, что нужно «Саутгемптону»

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль прокомментировал разгром «Сандерленда» в матче 25-го тура АПЛ. Встреча проходила в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Форвард Маноло Габбьядини оформил дубль.
«Самое главное — мы отыграли на ноль. Команда очень старалась и показала классный футбол. Игроки проявили характер, чему я очень рад.
Маноло Габбьядини — классный и техничный форвард, отлично завершающий атаки. Он делает именно то, что нам нужно», — цитирует Пюэля BBC.
Посмотреть голы форварда можно здесь и здесь.