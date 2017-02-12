Л. Диарра ведёт переговоры с китайским клубом

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает La Provence.
По информации источника, 31-летний французский футболист ведёт переговоры с «Шаньдун Лунэн». На данный момент, переговоры Диарра с китайцами находятся на продвинутой стадии. Игрок также общается с руководством «Марселя» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию, чтобы перейти в новый клуб на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Диарра уведомил главного тренера «Марселя» Руди Гарсию, что не чувствует себя готовым играть за «Марсель». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах французской Лиги 1.