ЦСКА рассматривает кандидатуру бразильского хавбека Клайсона

Ролим Кармо, который является представителем полузащитника бразильского клуба «Понте-Прета» Энрике Клайсона, сообщил, что предложил услуги своего клиента московскому ЦСКА.
«Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба. Он отличный вингер, к тому же у него есть хорошие перспективы в силу возраста», — цитирует Кармо «Р-Спорт».
21-летний полузащитник в минувшем сезоне чемпионата Бразилии провёл 32 матча в составе «Понте-Преты» и записал на свой счёт три гола.