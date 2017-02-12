Тен: руководство «Томи» повело себя непорядочно, просив простить им часть долгов

Новичок «Енисея» Пётр Тен, который разорвал контракт с «Томью» через Палату по разрешениям споров РФС, сообщил, что руководство томского клуба просило его простить часть долгов по зарплате.
«Был ли другой вариант покинуть «Томь», кроме как разорвать контракт через Палату по разрешениям споров? Мы предлагали расторгнуть договор по обоюдному согласию. Но я уже с «Ротором» проходил через схожую ситуацию, где мы не стали подавать на Палату — и никаких санкций к клубу затем не последовало. Понимаете, руководство «Томи» повело себя не очень хорошо. Непорядочно. Одни обещания. Генеральный директор клуба вот сказал: для расчёта не хватает 50 миллионов. Просят простить им часть долгов. Как это? За восемь месяцев — ни одной встречи с президентом «Томи», никаких подвижек. Вообще. Как можно мириться с таким отношением? Хотя перед сезоном уверяли, что всё будет нормально. Поэтому мы с ребятами и решили действовать через Палату. Не знаю, как «Томь» собирается выживать…
В «Енисее» хороший коллектив. Все ребята оснащены технически — играющая команда. А с главным тренером Андреем Тихоновым ровные отношения, он никого не выделяет. Молодой тренер, который умеет ставить игру и пропагандирует атакующий футбол. У нас серьёзные амбиции. Задача на сезон — как минимум попасть в стыки», — цитирует Тена Sportbox.