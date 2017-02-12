«Кальяри» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

12 февраля в Кальяри, на стадионе «Сан-Элия», состоится матч 24-го тура Серии А между «Кальяри» и «Ювентусом». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Ювентус».
Ранее друг с другом команды встречались 73 раза. 13 матчей завершились победой «Кальяри», 26 раз команды сыграли вничью, 34 раза сильнее оказались футболисты «Ювентуса».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Ювентуса» со счётом 4:0.